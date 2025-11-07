В Киеве заявили о продолжении переговоров по Tomahawk даже после отказа Трампа

Посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью телеканалу Bloomberg TV заявила о том, что Киев ведет переговоры о дальнобойных ракетах Tomahawk, несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп отказал в их передаче.

Дипломат подчеркнула, что обсуждение продолжается, Украина направляет много делегаций, которые работают над увеличением военных закупок у Соединенных Штатов.

«Речь идет не только о Tomahawk, но и о разных других типах ракет, как дальнего, так и ближнего радиуса действия, и я могу лишь сказать, что процесс идет довольно позитивно», — отметила Стефанишина.

Ранее Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Политик уточнил, что может изменить свою позицию, но «в данный момент не делает этого».