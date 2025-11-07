Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:57, 7 ноября 2025Россия

В Крыму обратились к посетившей Херсон Анджелине Джоли

Глава парламента Крыма Константинов предложил Джоли посетить мемориал в Донецке
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Legacy of War Foundation / Handout / Reuters

Глава парламента Крыма Владимир Константинов обратился к актрисе Анджелине Джоли, которая посетила Херсон, и пригласил ее в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

«Если бы Джоли подумала о реальном милосердии, то поехала бы на Донбасс, на "Аллею ангелов". Ведь пока на Западе упражнялись с Минскими соглашениями, здесь от рук украинских нацистов погибали дети», — сказал Константинов.

Он добавил, что Джоли участвует в таких поездках ради пиара, чтобы рассказать о своем героизме. Уважение у многих актриса вызвала бы, если бы посетила Донбасс.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценил визит Джоли в Херсон словами «поставили Украине вместо Tomahawk». Он указал, что таким образом Киев пытается отвлечь общественность от катастрофы на фронте.

Херсон находится под контролем ВСУ. О посещении города голливудской актрисой стало известно 5 ноября. Джоли, как сообщалось, прибыла в Херсон с гуманитарной миссией, она не сообщила украинскому правительству о своем визите. Визит Джоли на Украину стал вторым после начала СВО — в 2022 году актриса посетила Львов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Балтийском море заметили «корабли-призраки» НАТО. Что известно о перемещении военных судов альянса?

    Врач назвал самый вредный и при этом популярный вариант завтрака

    Ведущая прервала прямой эфир из-за выругавшегося политика и отчитала его

    Токаев увидел в Трампе посланника свыше

    Российская фигуристка-чемпионка рассказала о предложении выступать за Китай

    ФСБ показала видео задержания работавшего на украинского блогера россиянина

    Военкор назвал цель ночных ударов по Украине

    Российские военные ударили по ВСУ в Одесской области

    На Западе раскрыли план побега Зеленского

    В России начали отмечать день Октябрьской революции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости