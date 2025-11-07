Глава парламента Крыма Константинов предложил Джоли посетить мемориал в Донецке

Глава парламента Крыма Владимир Константинов обратился к актрисе Анджелине Джоли, которая посетила Херсон, и пригласил ее в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

«Если бы Джоли подумала о реальном милосердии, то поехала бы на Донбасс, на "Аллею ангелов". Ведь пока на Западе упражнялись с Минскими соглашениями, здесь от рук украинских нацистов погибали дети», — сказал Константинов.

Он добавил, что Джоли участвует в таких поездках ради пиара, чтобы рассказать о своем героизме. Уважение у многих актриса вызвала бы, если бы посетила Донбасс.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценил визит Джоли в Херсон словами «поставили Украине вместо Tomahawk». Он указал, что таким образом Киев пытается отвлечь общественность от катастрофы на фронте.

Херсон находится под контролем ВСУ. О посещении города голливудской актрисой стало известно 5 ноября. Джоли, как сообщалось, прибыла в Херсон с гуманитарной миссией, она не сообщила украинскому правительству о своем визите. Визит Джоли на Украину стал вторым после начала СВО — в 2022 году актриса посетила Львов.