В МИД рассказали о «растворившихся» на Западе украинских детях

С начала конфликта десятки тысяч украинских детей были вывезены на Запад и «растворились» там, но Киев предпочитает игнорировать этот факт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Десятки тысяч украинских детей, которые находятся в странах Западной Европы, которые буквально растворились в их пространстве (...). Мы видим, как киевский режим эту тему замалчивает», — заявила дипломат.

Она добавила, что Украина использует детей как инструмент, чтобы получать международное финансирование.

Ранее Захарова заявила о приближающемся дне освобождения Украины от «нацистских временщиков». По ее словам, спустя 82 года после освобождения Киева от нацистской оккупации город вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории Украины.