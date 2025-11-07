Россия
В регионе России пропал водитель вылетевшего с моста в реку грузовика

В Бурятии пропал водитель вылетевшего с моста в реку грузовика
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Бурятии большегруз Volvo вылетел с моста в реку Чикой. Пропал 61-летний водитель, сообщает РИА Новости.

Водитель грузовика ехал по технологической автодороге со стороны села Окино-Ключи Бичурского района в направлении поселка Хоронхой Кяхтинского района. Предварительно, на мосту он не справился с управлением и вылетел с моста в водоем. Грузовик ушел под воду.

По информации агентства, авария могла произойти из-за сильного снегопада, который стал причиной транспортного коллапса в Бурятии.

Ранее в Башкирии автомобиль вылетел на строящийся мост, загорелся и упал в реку. Находившийся за рулем мужчина выжил.

    Все новости