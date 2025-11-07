Наука и техника
В России напомнили о «сглаживании рельефа» после «впечатляющего события XX века»

Макет термоядерной «Царь-бомбы»

Макет термоядерной «Царь-бомбы». Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Испытание «Царь-бомбы» — термоядерного боеприпаса АН602 — стало «впечатляющим событием XX века» и привело к «сглаживанию рельефов» на Новой Земле, напоминает обозреватель газеты «Известия» Дмитрий Корнев.

Эксперт заметил, что мощность взрыва сброшенной 30 октября 1961 года с самолета Ту-95-202 с высоты 10,5 километра бомбы составила 52,5 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Корнев напомнил, что ударная волна от взрыва «Царь-бомбы» трижды обогнула Землю, а на расстоянии 55 километров от его эпицентра все строения получили сильные разрушения.

«Поверхность Новой Земли, где проводились испытания, значительно изменилась: возвышенности сгладились, рельеф стал равнинным», — пишет автор.

В октябре опрошенные американским изданием TWZ эксперты заявили, что испытания ядерного оружия в США могли бы состояться через несколько месяцев или лет.

В том же месяце обозреватель портала Томас Ньюдик заметил, что ядерные торпеда «Посейдон» и ракета «Буревестник», оснащенные компактной ядерной энергетической установкой, позволят России нанести ядерный «второй удар».

    Все новости