В России ответили на слова Трампа о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Депутат Чепа: В урегулировании конфликта на Украине прогресса очень мало

Президент США Дональд Трамп не удержал договорные позиции, которые были достигнуты в Анкоридже. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс. Такой вывод он сделал на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

Парламентарий отметил, что американский лидер таким образом оценивает свою работу в урегулировании конфликта на Украине, считая, что прогресс в этом вопросе достигнут. Тем не менее, добавил депутат, достигнутые переговорные позиции в Анкоридже все еще не принесли результата.

«Сегодня, наверное, я не соглашусь с его мнением, но он так оценивает свою работу, значит, это его мера оценки. С точки зрения России мы наблюдаем очень мало прогресса в мирном урегулировании на Украине», — сказал Чепа.

Ранее Трамп заявил, что добьется завершения конфликта на Украине за «пару месяцев». Также он назвал украинский конфликт девятой войной, которую он намерен завершить.