Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:51, 7 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Трампа о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Депутат Чепа: В урегулировании конфликта на Украине прогресса очень мало
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Marco Bello / Reuters

Президент США Дональд Трамп не удержал договорные позиции, которые были достигнуты в Анкоридже. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс. Такой вывод он сделал на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

Парламентарий отметил, что американский лидер таким образом оценивает свою работу в урегулировании конфликта на Украине, считая, что прогресс в этом вопросе достигнут. Тем не менее, добавил депутат, достигнутые переговорные позиции в Анкоридже все еще не принесли результата.

«Сегодня, наверное, я не соглашусь с его мнением, но он так оценивает свою работу, значит, это его мера оценки. С точки зрения России мы наблюдаем очень мало прогресса в мирном урегулировании на Украине», — сказал Чепа.

Ранее Трамп заявил, что добьется завершения конфликта на Украине за «пару месяцев». Также он назвал украинский конфликт девятой войной, которую он намерен завершить.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давно надо было это сделать». Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России

    Тимоти Шаламе впервые прокомментировал отношения с Кайли Дженнер

    Камерунский футболист «Спартака» сделал выбор между жизнью в Москве и Париже

    Покупка машины в рассрочку обернулась для россиянина криминальной драмой и СВО

    В Роспотребнадзоре отреагировали на продажу школьникам «опьяняющего» ореха из Азии

    В России чиновник не стал извиняться перед названными им «одичавшими хохлами» сибиряками

    Стало известно о расчленении друга Павла Дурова и его жены

    Военкор объяснил резкое снижение интенсивности ночных атак ВСУ

    Банк России решил усложнить выход компаний на биржу

    В аэропорту Москвы появились курилки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости