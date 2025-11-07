Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:11, 7 ноября 2025Экономика

В России подорожал дизель

Росстат: Средние цены на дизельное топливо за неделю выросли на 0,7 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Средние цены на дизельное топливо в России за неделю выросли. Об этом сообщает Росстат.

По данным ведомства, розничная стоимость дизеля с 27 октября по 5 ноября выросла на 0,69 процента. Топливо подорожало почти на 51 копейку за литр. Средний ценник составил 74,41 рубля.

Аналогично дорожал и бензин — за неделю стоимость Аи-95 выросла на 0,03 процента, до 67,48 рубля за литр, Аи-98 — на 0,49 процента до 87,69 рубля. Самый дешевый бензин, марки Аи-92, остался на уровне 62,37 рубля за литр.

По данным аналитического агентства «ПромРейтинг», Севастополь занял первое место в рейтинге стоимости бензина среди регионов России. Средняя стоимость бензина в Севастополе составила — 78,26 рубля, вторую строчку в «дорогом» рейтинге занял Камчатский край, там за литр бензина придется заплатить в среднем 76,91 рубля, на третьем месте — Сахалинская область, где стоимость бензина составляет 76,71 рубля. Самая низкая стоимость бензина в Омской области.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сгорели заживо». В Дагестане вертолет рухнул на частный дом. Есть жертвы

    Российский хоккеист-чемпион сравнил жизнь в США и в Европе

    Россияне охладели к покупке бытовой техники

    Собчак матом обратилась к Instagram после удаления ее фотографии с сыном

    Трампа призвали свергнуть Мадуро

    Названа распространенная ошибка при чистке зубов

    В России заговорили о «выжившем Пригожине»

    Зеленский отверг доброту Лукашенко

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    Российский авторынок обогнал европейские страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости