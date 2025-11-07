В России подорожал дизель

Росстат: Средние цены на дизельное топливо за неделю выросли на 0,7 процента

Средние цены на дизельное топливо в России за неделю выросли. Об этом сообщает Росстат.

По данным ведомства, розничная стоимость дизеля с 27 октября по 5 ноября выросла на 0,69 процента. Топливо подорожало почти на 51 копейку за литр. Средний ценник составил 74,41 рубля.

Аналогично дорожал и бензин — за неделю стоимость Аи-95 выросла на 0,03 процента, до 67,48 рубля за литр, Аи-98 — на 0,49 процента до 87,69 рубля. Самый дешевый бензин, марки Аи-92, остался на уровне 62,37 рубля за литр.

По данным аналитического агентства «ПромРейтинг», Севастополь занял первое место в рейтинге стоимости бензина среди регионов России. Средняя стоимость бензина в Севастополе составила — 78,26 рубля, вторую строчку в «дорогом» рейтинге занял Камчатский край, там за литр бензина придется заплатить в среднем 76,91 рубля, на третьем месте — Сахалинская область, где стоимость бензина составляет 76,71 рубля. Самая низкая стоимость бензина в Омской области.