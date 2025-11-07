В России задумали увеличить пособия по беременности и родам

Депутаты СРЗП внесут в ГД проект об увеличении пособия по беременности и родам

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» внесут в палату парламента законопроект, который предполагает увеличение пособий по беременности и родам. Об этом сообщает РИА Новости.

Автором проекта стал лидер партии СРЗП, глава думской фракции Сергей Миронов. Инициативу внесут на рассмотрение Госдумы в пятницу, 7 ноября. Миронов уточнил, что в партии предложили выплачивать пособие по беременности и родам в размере 100 процентов среднего заработка, при этом не менее среднемесячной региональной зарплаты. Для женщин со стажем менее шести месяцев призвали установить пособие в размере двух МРОТ.

«Такие меры устранят региональное неравенство и поддержат женщин с низкими доходами. Это будет способствовать улучшению демографической ситуации и укреплению социальной справедливости в нашей стране», — отметил он.

Ранее Госдума приняла проект о повышении МРОТ на 20,7 процента на заседании 22 октября. Мера коснется порядка 4,6 миллиона работников. Пока федеральный МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).