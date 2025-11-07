Россия
07:00, 7 ноября 2025Россия

В России захотели запретить продавать «пьяные» орехи на маркетплейсах

Депутат ГД Хамзаев предложил запретить продажу бетельного ореха на маркетплейсах
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В России обеспокоились тем, что через маркетплейсы можно купить опасные психоактивные орехи — бетельные. В связи с этим депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением запретить свободную продажу этого продукта через маркетплейсы. Об этом сообщает РИА Новости.

Хамзаев обосновал свою позицию тем, что в этих орехах содержатся токсичное вещество, из-за которого они и обладают психоактивным эффектом. «Прошу вас поручить ответственным сотрудникам провести тщательную проверку указанной продукции и принять меры по ограничению её оборота», — говорится в обращении парламентария.

По результатам проверки бетельный орех могут включить в перечень веществ, запрещенных к свободному обороту. Хамзаев отметил, что этим продуктом можно отравиться, в результате чего могут возникать различные симптомы — от головных болей до судорог.

Ранее нарколог рассказал, что этот орех способен вызывать зависимость.

