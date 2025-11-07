Россия
13:32, 7 ноября 2025

В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярском крае, где в тайге бесследно исчезли супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью, пропал отец пятерых детей из Байкита, который возвращался с охоты. Об этом рассказала супруга пропавшего, сообщает «Осторожно, Новости» в Telegram-канале.

Связь с 36-летним мужем россиянка утратила 29 октября. Тогда он позвонил и сказал, что возвращается домой с охоты и должен проплыть еще 10 километров по реке Чуняткан в сторону реки Огне. Вернуться к семье красноярец планировал 30 октября, но этого не произошло — он бесследно пропал.

По словам женщины, супруга сопровождали собаки — они вернулись домой спустя несколько дней после ожидаемой даты возвращения мужа с охоты. Близкие мужчины пытались самостоятельно найти охотника в лесу и около домика, где он должен был переночевать, но оказалось, что до этого жилища мужчина не доплыл.

Заявление в полицию о пропаже человека россиянка подала 3 ноября. Ей пообещали начать поиски на следующей день — специалисты должны были вылететь в тайгу на вертолетах, однако из-за плохой погоды этого не случилось.

Правоохранители рассказали, что на середине реки, по которой следовал в сторону дома житель Красноярского края, есть льдина, где видно пятно. Сейчас туда сложно добраться — в городе, где жил мужчина, столбики термометров опустились до 20 градусов ниже нуля.

Семья Усольцевых пропала в тайге в конце сентября, их поиски продолжаются больше месяца. Следователи не могут найти никаких улик и следов пропажи россиян, которые отправились однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Поиски супругов и их дочери осложняют погодные условия, а также несостыковки в версиях о пропаже.

