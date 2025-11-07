Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:10, 7 ноября 2025Россия

В российском регионе при ударе ВСУ пострадали три человека

В Брянской области при ударе ВСУ по предприятию пострадали три женщины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали территорию промышленного предприятия в Брянской области, в результате удара пострадали сотрудницы. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор российского региона Александр Богомаз.

«ВСУ с помощью ударных БПЛА "Дартс" атаковали поселок городского типа Белая Березка Трубчевского района. (...) В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранения получили три сотрудницы предприятия», — сообщил он.

Богомаз отметил, что женщины были доставлены в больницу, где им оказана необходимая помощь, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что замглавы Колосковской территориальной администрации Белгородской области Юлия Ломонос попала под удар ВСУ. Ее доставили в Валуйскую центральную районную больницу.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    Трамп оценил шансы на встречу с Путиным

    ВСУ попытались атаковать три российских региона

    Жители дома в российском городе пожаловались на вход в квартиры по пожарной лестнице

    Минобороны раскрыло порядок пребывания в резерве

    На Украине мобилизовали водителя Анджелины Джоли

    В российском регионе при ударе ВСУ пострадали три человека

    Орбан посоветовал Украине надеяться на чудо

    Трамп раскрыл причину отмены саммита с Путиным в Будапеште

    Трамп высказался об отношениях Орбана и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости