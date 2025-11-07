В российском регионе при ударе ВСУ пострадали три человека

В Брянской области при ударе ВСУ по предприятию пострадали три женщины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали территорию промышленного предприятия в Брянской области, в результате удара пострадали сотрудницы. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор российского региона Александр Богомаз.

«ВСУ с помощью ударных БПЛА "Дартс" атаковали поселок городского типа Белая Березка Трубчевского района. (...) В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранения получили три сотрудницы предприятия», — сообщил он.

Богомаз отметил, что женщины были доставлены в больницу, где им оказана необходимая помощь, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что замглавы Колосковской территориальной администрации Белгородской области Юлия Ломонос попала под удар ВСУ. Ее доставили в Валуйскую центральную районную больницу.