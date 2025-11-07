Slovo: «Российская угроза» создана искусственно, Россию нужно оставить в покое

Словацкое издание Slovo назвало так называемую «российскую угрозу» искусственно созданной конструкцией, и призвало оставить Россию в покое.

«Самое простое решение этой искусственно созданной проблемы— оставить русских наконец в покое», — заявили журналисты.

Они отметили, что Россия имеет право на обеспечение собственной безопасности, и Москва неоднократно объясняла начало спецоперации на Украине ответом на провокации Запада.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что при отсутствии угрозы из Европы не нужны будут и дополнительные меры защиты в виде ракетного комплекса «Орешник».