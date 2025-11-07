Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:04, 7 ноября 2025Мир

В Словакии назвали «российскую угрозу» искусственно созданной

Slovo: «Российская угроза» создана искусственно, Россию нужно оставить в покое

Фото: Unsplash.com

Словацкое издание Slovo назвало так называемую «российскую угрозу» искусственно созданной конструкцией, и призвало оставить Россию в покое.

«Самое простое решение этой искусственно созданной проблемы— оставить русских наконец в покое», — заявили журналисты.

Они отметили, что Россия имеет право на обеспечение собственной безопасности, и Москва неоднократно объясняла начало спецоперации на Украине ответом на провокации Запада.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что при отсутствии угрозы из Европы не нужны будут и дополнительные меры защиты в виде ракетного комплекса «Орешник».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Бывший «ангел» Victoria's Secret в шубе оголила тело

    Орбан счел возможной скорую встречу Путина и Трампа

    В Пентагоне высказались о «сдерживании» России после завершения украинского конфликта

    Выпуск GTA VI вновь перенесли

    Стало известно о разрушении электроподстанции в украинском городе

    Стало известно о недвижимости Долиной в России и Латвии на сотни миллионов рублей

    На Украине молодежь стала чаще общаться на русском языке

    Стало известно о панике Украины из-за инцидентов в Венгрии и Румынии

    «Гигантский инопланетный корабль» появился после пролета за Солнцем без важной детали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости