В США высказались о возможных рычагах давления на Россию

Джонсон: У США отсутствуют рычаги давления на Россию

США не могут повлиять на политику России, поскольку у Вашингтона отсутствуют рычаги давления на Россию. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«США не имеют никаких рычагов давления на Россию. Никаких способов. Соединенные Штаты не производят ничего, что нужно было бы Москве», — указал эксперт.

По мнению Джонсона, российское руководство не намерено «жертвовать безопасностью своей страны» ради поддержания хороших отношений с США.

5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-американские отношения деградировали из-за действий предыдущей администрации Джо Байдена, и процесс их исправления идет сложно и медленно.