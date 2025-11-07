Мир
Вильнюс обвинил Минск в отказе пропустить в Литву ее фуры

BNS: Минск отказал Вильнюсу в пропуске фур в Литву
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Минск отказал Вильнюсу в просьбе пропустить в Литву застрявшие в Белоруссии литовские фуры. Об этом пишет агентство BNS со ссылкой на главу МВД балтийской республики Миндаугаса Баярунаса.

«Речь шла лишь о возможности вернуться литовским фурам домой через контрольно-пропускной пункт в районном центре Шальчининкай», — уточнил Баярунас, говоря о сложившейся ситуации. При этом он не стал уточнять, по какой причине Минск отказал в этой просьбе.

Ранее спикер сейма (парламента) Литвы Юозас Олекас заявил, что республике стоит открыть границу с Белоруссией после решения проблемы с запуском контрабандистских воздушных шаров.

