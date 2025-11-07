Культура
15:36, 7 ноября 2025

Волочкова назвала своих конкурентов антисексуальными проститутками

Анастасия Волочкова заявила, что является сносящей головы грандиозной женщиной
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова высказалась о современных стандартах женской красоты. Об этом она рассказала в подкасте Kiss.

По мнению Волочковой, она считает себя грандиозной женщиной, которая «сносит людям головы».

«Ты говоришь про этих проституток, а во мне все естественно. Сегодня такие кошелки: губы накачали, как обезьяны, одинаковые, антисекс! Я со своими мужчинами разговариваю, они говорят, что это трэш, когда трогаешь женскую грудь, а там силикон», — заявила артистка.

Также Анастасия подчеркнула, что никого не осуждает, потому что «каждому свое».

Ранее стало известно, что балерина Анастасия Волочкова призналась, что не испытывает неловкости из-за знаков внимания от женатых мужчин.

