18:28, 7 ноября 2025Забота о себе

Врач назвала самые полезные привычки бабушек

Диетолог Стельмах: Важно есть в меру и не переедать
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Мосĸва»

Привычки, которые были популярны у старшего поколения, могут быть полезнее для здоровья, чем современные тренды здорового образа жизни, рассказала эндокринолог, диетолог Мария Стельмах. Секреты здоровья она назвала в беседе с Life.ru.

Прежде всего, врач отметила, что важно есть в меру и не переедать. Она также обратила внимание на то, что в рацион важно добавлять овощи, каши и кисломолочные продукты, а вот от фастфуда следует отказаться. «Бабушки варили супы из свежих овощей, не из пакетов. Это поддерживало метаболизм: сезонные продукты богаты витаминами, предотвращают инсулинорезистентность», — подчеркнула Стельмах.

Эндокринолог добавила, что натуральное питание снижает уровень воспаления в организме, а употребление сезонных фруктов и овощей в течение года помогает нормализовать уровень тиреоидных гормонов, которые регулируют обмен веществ.

Стельмах также подчеркнула, что представители старшего поколения ежедневно много двигались, к примеру, они вручную стирали одежду, работали в огороде и много ходили. Врач объяснила, что физическая активность полезна, так как она стимулирует выработку эндорфина и снижает уровень кортизола.

Ранее диетолог Эльвира Белева предупредила, что некоторые продукты вызывают отеки. Так, она призвала при наличии проблемы исключить из рациона сыры.

