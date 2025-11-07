Российские депутаты предложили уничтожить схему работы ряда магазинов

«Ведомости»: Депутаты Госдумы предложили ограничить продажу СТМ в магазинах

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение в Госдуму поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», которые должны ограничить долю собственных торговых марок (СТМ) в магазинах 25 процентами. Об этом со ссылкой на документ, размещенный на сайте системы обеспечения законодательной деятельности сообщают «Ведомости».

Они отмечают, что таким образом хотели бы уничтожить нынешнюю схему работы таких торговых сетей, как «Вкусвилл», «Да!» и «Чижик», где доля СТМ достигает, по данным законодателей, 95 процентов, 50 процентов и 47 процентов соответственно. Одним из главных преимуществ собственных торговых марок считается большая ценовая доступность.

Во «Вкусвилле» и «Да!» подтвердили, что доля СТМ находится примерно на этом уровне, но не стали комментировать инициативу.

В сентябре с аналогичным предложением выступал «Руспродсоюз» (объединяет производителей и поставщиков продуктов питания). В организации указали, что ограничение доли по каждой категории позволит сохранить разнообразие на полках и защитит национальные бренды.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) указывает, что доля СТМ в федеральных торговых сетях составляет в среднем 22-23 процента. В свою очередь, исследовательская компания NTech подсчитала, что доля СТМ в выручке крупных сетей колеблется от 6 до 48 процентов.

Авторы законодательной инициативы считают, что активные продажи СТМ мешают развиваться малому и среднему бизнесу, поскольку тот не может пробиться на полки магазинов. Между тем в АКОРТ указывают, что если продажи СТМ сократятся искусственно, то основной удар примут на себя производители, а у покупателей сократится выбор.

Ранее сообщалось, что «Справедливая Россия» также хочет запретить производство готовой еды в магазинах для продажи на месте и законодательно ограничить наценки на продукцию торговых сетей 15 процентами. Как указывают эксперты, реализация последней инициативы возможна разве что в случае перехода экономики на государственное планирование, а оно может привести к дефициту, как в СССР.