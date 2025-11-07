Вынесен приговор по делу о подготовке подрыва машины главы Запорожья

Суд дал 10 лет жителю Севастополя за подготовку подрыва машины главы Запорожья

Южный окружной военный суд приговорил к десяти годам колонии жителя Севастополя за подготовку подрыва машины главы Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Установлено, что мужчина получил от украинского куратора координаты схрона с самодельными взрывными устройствами и должен был с их помощью совершить подрыв машин российских военных и главы Запорожской области.

В результате мужчину задержали. Было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан украинский агент при передаче взрывчатки для теракта.