Юные ученые из российского региона завоевали пять медалей на Международной олимпиаде

Юные российские ученые завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по экспериментальной физике. Об этом пишет Telegram-канал UTV.
В интеллектуальном турнире участвовали школьники из 16 регионов России и Белоруссии. Восемь учащихся представляли Башкирию, а пять из них завоевали призовые места. Так, первое место среди восьмых-девятых классов занял Андрей Камский из Уфы. Владислав Исянбаев из Сибая в этой же категории получил бронзу.
Тимур Гильманов из Уфы и Роман Спирин из Мелеузовского района Башкортостана разделили серебро среди участников 10-11 классов. Третье место занял Тигран Александров.
В октябре российский пятиклассник установил шесть мировых рекордов. 12-летний спортсмен соревновался с 75 соперниками из восьми регионов и оказался самым сильным в своей возрастной категории.