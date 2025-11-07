Юные ученые из российского региона завоевали пять медалей на Международной олимпиаде

Юные физики из Башкирии завоевали пять медалей на Международной олимпиаде

Юные российские ученые завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по экспериментальной физике. Об этом пишет Telegram-канал UTV.

В интеллектуальном турнире участвовали школьники из 16 регионов России и Белоруссии. Восемь учащихся представляли Башкирию, а пять из них завоевали призовые места. Так, первое место среди восьмых-девятых классов занял Андрей Камский из Уфы. Владислав Исянбаев из Сибая в этой же категории получил бронзу.

Тимур Гильманов из Уфы и Роман Спирин из Мелеузовского района Башкортостана разделили серебро среди участников 10-11 классов. Третье место занял Тигран Александров.

В октябре российский пятиклассник установил шесть мировых рекордов. 12-летний спортсмен соревновался с 75 соперниками из восьми регионов и оказался самым сильным в своей возрастной категории.