Захарова отреагировала на слова Каллас о поездках россиян в Европу

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Каи Каллас о том, что поездки россиян в Европу являются привилегией. В посте в своем Telegram-канале российский дипломат назвала чиновницу человеком «редкого ума».

«Это она, конечно, про миллионы нелегальных мигрантов высказалась, которых сейчас Евросоюз привилегированно кормит и поит», — ответила главе дипломатии ЕС Захарова. Она добавила, что Каллас не могла сказать подобное про легальных туристов из России, которые за свои деньги оформляли визы.

Еврокомиссия (ЕК) объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян 7 ноября. Захарова, комментируя решение ЕК, заявила, что Европе не нужны кредитоспособные туристы.
