Захарова задалась вопросом из-за заявлений Вучича об экспорте оружия на Украину

Захарова указала на противоречивость заявлений Вучича об экспорте вооружений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на противоречивость заявлений президента Сербии Александра Вучича об экспорте вооружений сербского производства для последующих поставок на Украину. Ее слова приводит ТАСС.

«Вы знаете, когда я читаю все эти интервью президента Сербии, я задаюсь вопросом, точно ли там есть один президент Вучич, потому что такое впечатление, что интервью дают какие-то разные люди», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что в Белграде неоднократно заверяли Москву в том, что экспорт сербских вооружений находится под строгим контролем, а их поставки Киеву исключены. По ее словам, российское руководство исходит из того, что власти Сербии будут строго придерживаться данных обещаний.

Ранее Вучич, отвечая на вопрос о том, могут ли приобретенные у Сербии боеприпасы оказаться на Украине, заявил, что европейские страны, которые заключат с Сербией договор о закупке вооружений, могут в дальнейшем направить их на любые цели. Он отметил, что Белград продолжает придерживаться военного нейтралитета, но в то же время открыт к сотрудничеству с армиями Европы.