Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 7 ноября 2025Мир

Захарова задалась вопросом из-за заявлений Вучича об экспорте оружия на Украину

Захарова указала на противоречивость заявлений Вучича об экспорте вооружений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на противоречивость заявлений президента Сербии Александра Вучича об экспорте вооружений сербского производства для последующих поставок на Украину. Ее слова приводит ТАСС.

«Вы знаете, когда я читаю все эти интервью президента Сербии, я задаюсь вопросом, точно ли там есть один президент Вучич, потому что такое впечатление, что интервью дают какие-то разные люди», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что в Белграде неоднократно заверяли Москву в том, что экспорт сербских вооружений находится под строгим контролем, а их поставки Киеву исключены. По ее словам, российское руководство исходит из того, что власти Сербии будут строго придерживаться данных обещаний.

Ранее Вучич, отвечая на вопрос о том, могут ли приобретенные у Сербии боеприпасы оказаться на Украине, заявил, что европейские страны, которые заключат с Сербией договор о закупке вооружений, могут в дальнейшем направить их на любые цели. Он отметил, что Белград продолжает придерживаться военного нейтралитета, но в то же время открыт к сотрудничеству с армиями Европы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    ВС России получили уничтожителей украинских Leopard и Abrams

    Объявивший об уходе на СВО Прилепин оказался на Дальнем Востоке

    Уехавшая из России Лазарева пожаловалась на неожиданную реакцию узнавших ее мужчин

    Телеведущая Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту бывшей страны СССР

    Россиянам спрогнозировали спад цен на один вид жилья

    В России высказались о курсе Азербайджана на интеграцию в НАТО

    Орбан усомнился в потенциале саммита России и США

    Захарова задалась вопросом из-за заявлений Вучича об экспорте оружия на Украину

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости