Женитьбу Шуфутинского на молодой возлюбленной объяснили

Осипова: Молодая возлюбленная Шуфутинского вышла за него замуж не из-за денег

Возлюбленная 77-летнего российского шансонье и певца Михаила Шуфутинского Светлана Уразова, которая младше исполнителя почти на 30 лет, вышла за него замуж не из-за денег. Об этом в беседе с сайтом «Страсти» заявила сваха и руководитель брачного агентства Анна Осипова.

По словам эксперта, Шуфутинский является честным, мужественным человеком с острой интуицией. «Я уверена, что в людях Михаил разбирается хорошо, да и обмануть его практически невозможно. Поэтому, разговоры о том, что его уже официальная супруга Светлана Уразова, живет с певцом ради денег и славы — просто смешны», — отметила она.

Сваха добавила, что достойные мужчины «могут дать фору даже 40-летним» своей физической формой, фундаментальностью, надежностью и трудоспособностью. «Глядя на Шуфутинского дух захватывает от его таланта, мудрости и харизмы. Уверена, что супруга Михаила очень счастлива рядом с ним. Он Мужчина с большой буквы, с ним надежно, интересно и безопасно», — добавила она.

Ранее Михаил Шуфутинский назвал свою возлюбленную Светлану Уразову женой. При этом подробности о торжестве он раскрывать не стал.