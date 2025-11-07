Из жизни
08:00, 7 ноября 2025Из жизни

Женщина едва пережила роды и рассказала о встрече с покойным отцом в другой реальности

Юлия Юткина

Фото: PR Image Factory / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании по имени Джейн Доусон рассказала, что во время родов попала на тот свет и поняла, что рая не существует. Ее историю публикует Need To Know.

По словам Доусон, она пережила околосмертный опыт в 2001 году, когда рожала сына. Женщина вспоминает, что ее роды проходили так тяжело, что в один момент она почувствовала, будто ее душа покидает тело. Доусон считает, что оказалась тогда в другой реальности, где ощутила знакомую энергию.

Как рассказывает женщина, она узнала в ней отца, которого не стало за три месяца до рождения внука. «Была абсолютная темнота, но она была наполнена любовью, тишиной, блаженством и спокойствием», — отметила Доусон. По словам женщины, отец заявил, что ее время еще не пришло, она должна вернуться и воспитать сына. Благодаря этому, как уверяет Доусон, она и смогла пережить те роды.

Теперь Доусон уверена, что ее сын — реинкарнация ее отца. Она объяснила, что, когда ребенок научился говорить, то попросил купить ему полицейскую дубинку и наручники. Отец женщины был полицейским. Доусон также заявила, что жизнь — непрерывный цикл. По ее мнению, покойные покидают Землю лишь на время, а затем возвращаются в виде энергии.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании заявила, что в подростковом возрасте попала в аварию и на четыре минуты оказалась в загробном мире. «Что я действительно увидела — собственную жизнь, промелькнувшую перед моими глазами. Это было очень-очень быстро, много прекрасных воспоминаний обо мне в разном возрасте», — объяснила она.

