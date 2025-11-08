Apple Music вернул удаленных российских артистов на площадку

Apple Music вернул профили Shaman, Полины Гагариной и Григория Лепса

Музыкальный стриминговый сервис Apple Music вернул к себе на площадку профили с биографией некоторых удаленных российских артистов, среди которых есть Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов — прим. «Ленты.ру»), Полина Гагарина, Григорий Лепс, Олег Газманов и группа «Любэ». На это обратили внимание журналисты ТАСС.

При этом, на платформу пока вернулись только карточки артистов, но саму дискографию музыкантов так и не разблокировали.

Ранее зарубежные сервисы по онлайн-прослушиванию музыки Spotify и Apple Music ограничивали доступ к профилям отечественных артистов после того, как Евросоюз ввел санкции против них. Также сообщалось и о блокировке официальных каналов этих артистов на видеохостинге YouTube, где был обновлен черный список.

Ранее украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская призвала убрать российскую музыку с Apple Music и Spotify. Такую радикальную меру она объяснила желанием «защитить культурное пространство» страны. Распространение русскоязычного контента омбудсмен назвала «вызовом национальной безопасности и культурной идентичности».