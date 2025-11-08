Спорт
11:08, 8 ноября 2025Спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион заявил об уничтожающих РПЛ «гастарбайтерах»

Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов: В РПЛ играют одни гастарбайтеры
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Тихонов

Александр Тихонов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал то, как наличие иностранных игроков влияет на Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

По мнению Тихонова, легионеры не помогают развитию российских футбольных клубов. «Посмотрите на футбол, на РПЛ, там же играют одни гастарбайтеры, что ведет к уничтожению отечественного футбола. Все должно быть свое в стране — от ложки до корабля. Если мы будем придерживаться этого мнения, то будем доминирующей страной по эту сторону океана», — сказал Тихонов.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал условие возвращения уехавших из России спортсменов. «Пусть извинятся и вернутся с добрыми намерениями. А тем, кто уехал с негативом, не надо возвращаться», — заявил он.

Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион (1968, 1972, 1976, 1980) и 11‑кратный чемпион мира. Кроме того, он является заслуженным мастером спорта СССР.

