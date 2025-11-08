WSJ: Дом детства Трампа выставили на продажу за 2,3 миллиона долларов

Дом, в котором президент США Дональд Трамп провел свое раннее детство, выставлен на продажу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Здание продается за 2,3 миллиона долларов. Американский лидер провел свои первые годы жизни в районе Jamaica Estates в Нью-Йорка, недалеко от Манхэттена. Дом в тюдоровском стиле был построен его отцом Фредом Трампом. Дональд Трамп прожил в нем первые четыре года жизни, затем переехал с отцом в дом побольше неподалеку.

Дом неоднократно менял владельцев, последним из которых стал девелопер Томми Лин. Он потратил восемь месяцев на капитальный ремонт здания и теперь выставляет его на продажу.

Ранее сообщалось, что бывшая невестка Трампа решила избавиться от недвижимости, оставшейся ей после развода. Хозяйка оценила его в 8,8 миллиона долларов. Выставленный на продажу объект располагается в городе Миллбрук, к северу от Нью-Йорка. Он представляет собой трехэтажный особняк времен президентства Эндрю Джексона.