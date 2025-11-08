Дрон вновь атаковал торговое представительство России

Дрон с краской вновь атаковал торгпредство России в Швеции

Здание российского торгового представительства в Стокгольме в очередной раз подверглось нападению дрона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Швеции.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что рано утром 8 ноября неизвестные использовали дрон с краской, который сбросил красящее вещество на территорию торгового представительства РФ. С мая 2024 года было зафиксировано более 20 подобных инцидентов с нападениями на торгпредство и посольство, причем предыдущая атака с краской произошла 7 сентября.

По информации посольства, шведские правоохранительные органы не смогли установить виновных в многочисленных нападениях на российские дипломатические объекты, несмотря на официальные заявления о продолжении расследования. Для атак используются в том числе опасные стеклянные емкости, создающие угрозу травм для персонала. При этом одна из целей находилась в непосредственной близости от жилого дома и школы при посольстве.

После нападения 7 сентября представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова раскритиковала власти Швеции за бездействие. «Видимо, после вступления Швеции в НАТО она утратила контроль за внутренней и внешней безопасностью», — констатировала представитель российского МИД.