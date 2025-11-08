Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:46, 8 ноября 2025Мир

Дрон вновь атаковал торговое представительство России

Дрон с краской вновь атаковал торгпредство России в Швеции
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Telegram-канал Посольства России в Швеции

Здание российского торгового представительства в Стокгольме в очередной раз подверглось нападению дрона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Швеции.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что рано утром 8 ноября неизвестные использовали дрон с краской, который сбросил красящее вещество на территорию торгового представительства РФ. С мая 2024 года было зафиксировано более 20 подобных инцидентов с нападениями на торгпредство и посольство, причем предыдущая атака с краской произошла 7 сентября.

По информации посольства, шведские правоохранительные органы не смогли установить виновных в многочисленных нападениях на российские дипломатические объекты, несмотря на официальные заявления о продолжении расследования. Для атак используются в том числе опасные стеклянные емкости, создающие угрозу травм для персонала. При этом одна из целей находилась в непосредственной близости от жилого дома и школы при посольстве.

Материалы по теме:
США нанесли ракетный удар по Ираку Во время атаки погиб иранский генерал. Его ликвидацию в Пентагоне назвали самообороной
США нанесли ракетный удар по ИракуВо время атаки погиб иранский генерал. Его ликвидацию в Пентагоне назвали самообороной
3 января 2020
Перерождение демократии Скандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и травля президента. Какой станет Америка после Трампа?
Перерождение демократииСкандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и травля президента. Какой станет Америка после Трампа?
13 января 2021

После нападения 7 сентября представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова раскритиковала власти Швеции за бездействие. «Видимо, после вступления Швеции в НАТО она утратила контроль за внутренней и внешней безопасностью», — констатировала представитель российского МИД.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности «очень наглого» удара по Украине

    Замминистра обороны России посетил с визитом КНДР

    Губерниев оценил решение ISU лишить Валиеву золота чемпионата Европы

    Мужчина выпал из окна на пятом этаже ТЦК в украинском городе

    Литва пригрозила Белоруссии

    Дрон вновь атаковал торговое представительство России

    Зеленский рассказал о покупке дополнительных Patriot

    Министр войны США нашел в истории XX века аналоги нынешней ситуации в мире

    Первый грузовой поезд из России прибыл в Иран

    Назван признак скорого разрыва Меган Маркл и принца Гарри

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости