Гимнастка показала фигуру в платье с ультра откровенным вырезом

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева показала новую публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке российская и азербайджанская спортсменка показала фигуру в черном платье с ультра откровенным вырезом. Она написала, что отдыхает в Париже. На гимнастку подписано более миллиона человек.

Ранее Мустафаева назвала способы для борьбы с жиром внизу живота. Спортсменка посоветовала сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность, а не концентрироваться на избавлении от недостатков в определенном месте.

Мустафаева родилась в Петербурге и выступала за сборную как России, так и Азербайджана. На ее счету бронзовые награды на чемпионатах мира 2009 и 2010 годов.