Итальянский лыжник посочувствовал отстраненным российским лыжникам

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Итальянский лыжник Давиде Грац прокомментировал отстранение российских лыжников от участия в международных соревнованиях. Его слова приводит Sport24.

Грац выразил сочувствие российским спортсменам. «Мысли о том, как я мог бы себя представить на их месте, меня расстраивают. Поэтому мне очень жаль российских лыжников», — заявил спортсмен, добавив, что решение о недопуске россиян не способствует развитию спорта.

21 октября Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не допускать российских спортсменов к участию в международных турнирах даже в качестве нейтральных атлетов. На заседании совета было подтверждено продление отстранения российских и белорусских атлетов от соревнований под эгидой организации.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Рассмотрение допуска российских спортсменов до Игр проходит в несколько этапов.

25-летний Грац — участник зимних Олимпийских игр 2022 года в лыжных гонках. Он также является бронзовым призером юниорского чемпионата мира.

