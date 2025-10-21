Российских лыжников отказались допустить к международным турнирам

FIS не допустила российских лыжников к международным турнирам

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах даже в качестве нейтральных атлетов. Об этом сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

На заседании совета FIS 21 октября было подтверждено продление отстранения российских и белорусских атлетов от соревнований под эгидой организации. Таким образом, они не смогут выступить в квалификационных стартах на Олимпиаду-2026, которая пройдет в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

ФЛГР выразила глубокое сожаление в связи с решением совета FIS, назвав его продолжением дискриминационной политики. В заявлении отмечается, что принятое решение противоречит принципу политического нейтралитета, закрепленному в уставе федерации.

Ранее сообщалось, что FIS направила письмо национальным лыжным федерациям, в котором перечислены причины, по которым белорусским и российским лыжникам важно вернуться на международную арену. Организаторы заявили о намерении сделать результаты голосования конфиденциальными.