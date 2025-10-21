Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
20:47, 21 октября 2025Спорт

Российских лыжников отказались допустить к международным турнирам

FIS не допустила российских лыжников к международным турнирам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kyodo News / Getty Images

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах даже в качестве нейтральных атлетов. Об этом сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

На заседании совета FIS 21 октября было подтверждено продление отстранения российских и белорусских атлетов от соревнований под эгидой организации. Таким образом, они не смогут выступить в квалификационных стартах на Олимпиаду-2026, которая пройдет в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

ФЛГР выразила глубокое сожаление в связи с решением совета FIS, назвав его продолжением дискриминационной политики. В заявлении отмечается, что принятое решение противоречит принципу политического нейтралитета, закрепленному в уставе федерации.

Ранее сообщалось, что FIS направила письмо национальным лыжным федерациям, в котором перечислены причины, по которым белорусским и российским лыжникам важно вернуться на международную арену. Организаторы заявили о намерении сделать результаты голосования конфиденциальными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Обе стороны недостаточно готовы». Подготовку саммита Путина и Трампа в Будапеште приостановили

    Пенсионерам пообещали две выплаты перед Новым годом

    «Он снится армии в ночных кошмарах». На фронт вернулся командующий украинским контрнаступлением 2023 года. Что планируют ВСУ?

    Во Франции рассказали о губительной антироссийской политике Евросоюза

    Филипп Киркоров назвал себя сказочным

    Американский рэпер заявил о желании увидеть Царь-колокол

    Клебо обрадовался отстранению российских лыжников

    В Румынии сообщили о предотвращении диверсии с участием украинцев

    Силовики заявили об ухудшении положения ВСУ на харьковском направлении

    Ирландский журналист высмеял новый план ЕС и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости