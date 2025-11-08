Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:35, 8 ноября 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам назвали способы распознать заражение устройства вирусом

ИБ-эксперт Горбунов: На заражение устройства может указывать исходящий трафик
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На заражение техники вредоносным программным обеспечением (ПО) может указывать исходящий интернет-трафик, заявил ведущий эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик ИБ-вендора «Кода Безопасности» Константин Горбунов. В разговоре с «Лентой.ру» он также рассказал россиянам, что делать, если вирус уже попал на устройство.

«Первый и наиболее очевидный сигнал о том, что устройство заражено, — это изменения в его температурном режиме и времени автономной работы. Если смартфон сильно греется, на ПК или ноутбуке отчетливо слышно работу вентилятора, хотя в данный момент пользователь не играет в видеоигры, значит, работают фоновые программы», — сообщил Горбунов.

Еще одним способом распознать заражение устройства он назвал проверку расхода батареи. Если ночью телефон быстро разряжается, хотя пользователь ничего с ним не делает, то это может говорить о возможном наличии вредоносного ПО. Также ИБ-эксперт посоветовал проверить исходящий интернет-трафик: проанализировать объем исходящего и входящего трафика и сопоставить его с действительной активностью в сети. Если объем трафика увеличен, хотя поводов для этого нет, то следует насторожиться.

Материалы по теме:
«Я знал, что перешел черту» Как гениальный хакер, мечтавший о славе, допустил одну ошибку, потерял все и умер на куче мусора
«Я знал, что перешел черту»Как гениальный хакер, мечтавший о славе, допустил одну ошибку, потерял все и умер на куче мусора
11 октября 2025
Мошенники взломали «Госуслуги»: что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
Мошенники взломали «Госуслуги»:что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
10 апреля 2025

Тем, кто обнаружил у себя эти признаки, специалист рекомендовал провести более детальную проверку устройства. «Посмотрите список фоновых задач, в Windows — это планировщик заданий, в Linux — cron-задания. Если они инициируют запуск скриптов из подозрительных директорий, это может быть вирус», — объяснил Горбунов. Он также посоветовал искать в диспетчере задач запущенные процессы с именами, похожими на легитимные, но при этом отличающимися от них хотя бы на один символ, например, expl0rer вместо explorer.

«Проверьте файл hosts — он позволяет задавать сопоставления "имя сайта — IP-адрес". При открытии такого сайта приоритет в определении IP будет отдан именно файлу hosts, в результате чего даже по официальной ссылке у вас может открыться фишинговая страница», — отметил ИБ-эксперт.

Если заражение вирусом подтвердилось, то необходимо сменить пароли от важных сервисов: портала «Госуслуги», сайтов банков, почты. Также нужно заблокировать банковские карты, если их данные сохранены в браузерах. Все важные файлы следует перенести на новый или пустой съемный носитель. Затем нужно отключить доступ устройства к сети и сбросить его до заводских настроек, добавил эксперт.

Ранее владельцев устройств на базе Android предупредили о самых популярных схемах заражения вирусом. Чтобы защититься от злоумышленников, пользователей призвали загружать приложения только из официальных магазинов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны обновило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве. Что изменилось?

    Армия России нанесла по Украине ответный удар ракетами «Кинжал»

    На Земле началась магнитная буря

    Военкоры сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Днепропетровской области

    Стала известна причина взрыва в многоквартирном доме под Тулой

    Захарова высмеяла слова Байдена о королях и демократии

    Россиянам назвали лучшее время для покупки алкоголя на Новый год

    В России высказались о сроках встречи Путина и Трампа по Украине

    Стало известно о полном окружении Российской армией двух тысяч бойцов ВСУ в городе ДНР

    Россиянам назвали способы распознать заражение устройства вирусом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости