Китайская команда захотела изменить регламент КХЛ из-за инцидента с иероглифами

«Шанхай Дрэгонс» изменит регламент КХЛ из-за недопуска фаната с иероглифами

Китайская команда «Шанхай Дрэгонс» захотела изменить регламент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за инцидента с недопуском болельщика клуба на матч регулярного чемпионата против петербургского СКА из-за иероглифов на форме. Об этом сообщается на сайте команды.

«Шанхай Дрэгонс» обратили внимание на то, что подобные требования ранее не предъявлялись ни в одном другом городе, а нынешняя ситуация выглядит особенно странно с учетом международного статуса клуба и провозглашенной КХЛ открытости к иностранным участникам.

В команде подчеркнули, что из-за подобной трактовки правил любой клуб теперь может ограничивать допуск болельщиков гостей, требуя нотариально заверенные переводы символики. «Шанхай Дрэгонс» намерены направить официальное обращение в лигу с инициативой внести изменения в регламент, чтобы исключить подобные прецеденты в будущем.

Инцидент произошел перед встречей регулярного чемпионата, завершившейся победой СКА со счетом 3:2. На опубликованных в сети кадрах видно, как стюарды «Ледового дворца» не пропустили фаната китайского клуба из-за иероглифов на форме. По словам работников арены, надписи должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены.