Обученная британцами элитная бригада ВСУ бросила своих солдат на позициях

Командование элитной 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая проходила обучение в Британии, бросило своих бойцов на позициях. При этом само подразделение передислоцировалось, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

Как утверждается, военные данной бригады уже более 285 дней остаются на позициях в Волчанске. Между тем бригаду перевели на другое направление, а бойцов, кто был в этот момент на позициях «попросту бросили и забыли».

«Командование не посчитало нужным забирать их и решило отдать в подчинение полковнику Евгению Солодаеву — комбригу 57-й отдельной мотопехотной бригады, как крепостных крестьян или рабов», — говорится в заявлении.

Собеседники агентства также рассказали, что 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ считается элитной бригадой, «так как прошла полный курс обучения в Великобритании и вооружена новейшими западными образцами военной техники».

В октябре ВС России в результате удара беспилотниками уничтожили в Запорожской области пункт размещения группы бойцов элитной бригады операторов дронов Вооруженных сил Украины «Птахи Мадьяра».

До этого стало известно, что российские военные целиком уничтожили штурмовую группу ВСУ в Сумской области.