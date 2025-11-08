Лавров высказался об объяснениях США на тему ядерных испытаний

Лавров: Россия не получала объяснений слов Трампа о ядерных испытаниях

Россия не получала объяснений слов президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях от американской стороны. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Нет, пока каких-либо объяснений, что имел в виду президент Дональд Трамп, когда заявлял о возобновлении ядерных испытаний, мы по дипломатической линии не получили», — высказался глава МИД.

7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны прояснить свою позицию по ядерным испытаниям, поскольку она остается противоречивой.

Ранее Трамп поручил Министерству войны испытать ядерное оружие «на равной основе» с другими странами.

