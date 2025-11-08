Мир
17:47, 8 ноября 2025Мир

Лавров высказался об объяснениях США на тему ядерных испытаний

Лавров: Россия не получала объяснений слов Трампа о ядерных испытаниях
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Россия не получала объяснений слов президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях от американской стороны. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Нет, пока каких-либо объяснений, что имел в виду президент Дональд Трамп, когда заявлял о возобновлении ядерных испытаний, мы по дипломатической линии не получили», — высказался глава МИД.

7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны прояснить свою позицию по ядерным испытаниям, поскольку она остается противоречивой.

Ранее Трамп поручил Министерству войны испытать ядерное оружие «на равной основе» с другими странами.

    Лавров высказался об объяснениях США на тему ядерных испытаний

