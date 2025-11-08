Бывший СССР
Литва пригрозила Белоруссии

Литва пригрозила Белоруссии запретом перевозок из-за застрявших фур
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Литва пригрозила Белоруссии запретом железнодорожных перевозок из-за застрявших на границе литовских фур. С таким заявлением выступил советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас на национальном радио LRT.

«Рассматривается вопрос о долгосрочном ограничении перевозок белорусских железнодорожных грузов через территорию Литвы», — отметил советник премьера.

Доброволскас добавил, что Вильнюс намерен взыскать с белорусской стороны ущерб, нанесенный автоперевозчикам. Он также призвал перевозчиков собирать информацию о понесенных ими убытках.

7 ноября глава МВД Литвы Миндаугас Баярунас обвинил Белоруссию в отказе пропустить литовские фуры на родину.

