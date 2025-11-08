Минобороны раскрыло порядок пребывания в резерве

Минобороны России внесло уточнения в порядок пребывания в резерве

Министерство обороны России конкретизировало порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве. Об этом говорится в опубликованном проекте правительственного документа, которое внесло оборонное ведомство страны.

В документе указывается, что следует дополнить пункт 41 положения о порядке пребывания граждан в мобилизационном резерве абзацем о том, что резервистов отправляют на специальные сборы с целью «обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и иных объектов жизнеобеспечения в соответствии с указом президента Российской Федерации».

Как поясняется в тексте документа, организация и проведение подобных сборов при этом возлагается на Минобороны.

4 ноября сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал новый закон о сборе резервистов для защиты объектов энергетической, транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. Между тем, на эту категорию граждан будут распространяться права и гарантии, действующие в отношении призванных на военные сборы.

Ранее правительственная комиссия одобрила инициативу привлекать резервистов в мирное время к операциям армии за пределами России. Как уточнялось, речь идет о тех соотечественниках, кто заключил контракт с Минобороны о пребывании в резерве.