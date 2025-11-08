Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:58, 8 ноября 2025Бывший СССР

Минобороны сообщило об успехах ВС России в Димитрове

ВС России освободили часть населенного пункта Димитров в ДНР
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ходе активных наступательных действий в Донецкой народной республике российские подразделения достигли значительных тактических успехов. Об этом в Telegram сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, в районе населенного пункта Димитров силами 5-й мотострелковой бригады было освобождено 19 зданий в микрорайоне Восточный, где ВС России продолжают закреплять свои позиции. За последние сутки противник потерял здесь более 240 военнослужащих, танк и несколько единиц бронетехники, включая шведский бронетранспортер Pbv 302.

Ранее сообщалось, что Российская армия нанесла массированный удар по Украине в ответ на атаки на гражданские объекты. В ночь на 8 ноября высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотниками были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающие их работу газоэнергетические объекты.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назначил заместителя секретаря Совбеза России

    МИД Украины назвал условия завершения конфликта с Россией

    Известный баскетболист навсегда отказался от трусов по неожиданной причине

    Назван фаворит матча Кубка России между «Динамо» и ЦСКА

    Москвичка 22 года не ела свинину и случайно нарушила правило

    «Вампиршу» с катаной приговорили к 25 годам тюрьмы

    На стоящем у порта Сочи пароме Seabridge начала заканчиваться еда

    Очевидица рассказала о вылетевшей в окно женщине при взрыве в доме под Тулой

    ЕК не смогла убедить Бельгию использовать замороженные российские активы для кредита Киеву

    В Москве началось прощание с телеведущим Юрием Николаевым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости