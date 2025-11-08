ВС России освободили часть населенного пункта Димитров в ДНР

В ходе активных наступательных действий в Донецкой народной республике российские подразделения достигли значительных тактических успехов. Об этом в Telegram сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, в районе населенного пункта Димитров силами 5-й мотострелковой бригады было освобождено 19 зданий в микрорайоне Восточный, где ВС России продолжают закреплять свои позиции. За последние сутки противник потерял здесь более 240 военнослужащих, танк и несколько единиц бронетехники, включая шведский бронетранспортер Pbv 302.

Ранее сообщалось, что Российская армия нанесла массированный удар по Украине в ответ на атаки на гражданские объекты. В ночь на 8 ноября высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотниками были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающие их работу газоэнергетические объекты.