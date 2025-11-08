Экономика
Мужчина купил квартиру у обманутой мошенниками бабушки и остался без жилья

В Казани мужчина купил квартиру за 6,7 миллиона рублей и остался без жилья
Фото: Michael Dechev / Shutterstock / Fotodom  

В Казани мужчина по имени Владислав купил квартиру за 6,7 миллиона рублей у пожилой женщины, оказавшейся жертвой мошенников. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Владислав рассказал, что серьезно отнесся к покупке жилья и просмотрел 19 квартир, прежде чем сделать выбор. Он подробно выяснял у хозяйки, почему она хочет продать квартиру, чтобы понять, находится ли она под давлением мошенников. Бабушка уверенно отвечала, что решила переехать к своему племяннику. Оплатить квартиру она просила наличными, ссылаясь на свой житейский опыт.

Мужчина согласился. Хозяйка прошла осмотр у психиатра, сделку оформили при свидетелях в отделении банка, составили расписку. Однако перед новосельем сестра пожилой женщины заявила, что новых хозяев никто не ждет. Бабушка оказалась обманута мошенниками, поэтому и продала квартиру. Теперь она отказывается съезжать, поэтому Владислав фактически остался без жилья.

Сестра бывшей собственницы призвала его дать семье 30 дней на возвращение денег, отданных мошенникам. В ином случае пригрозила отсудить квартиру судом. Владислав не хочет лишаться купленной квартиры. Он начал проходить все судебные инстанции. Первый суд он проиграл, но не сдался и подал апелляцию.

Ранее сообщалось, что в Казани семья купила квартиру на вторичном рынке с помощью ипотеки и не смогла заселиться из-за отказа бывшей собственницы освобождать жилье. После завершения сделки покупатели узнали, что экс-хозяйка передала деньги от продажи жилья мошенникам.

