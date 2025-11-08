На Украине возобновили работу все пограничные пункты пропуска

Все пограничные пункты пропуска на границе Украины возобновили работу. Об этом сообщила погранслужба страны в своем Telegram-канале.
«Сотрудники таможни осуществляют оформление транспортных средств в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Ранее на Украине была приостановлена работа всех пунктов пропуска через государственную границу. Как пояснили в погранслужбе, в работе базы данных таможни произошел сбой.
До того нардеп Сергей Евтушок заявил, что Украина оказалась под угрозой потери 80-90 процентов украинцев, уехавших за границу.