Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:04, 8 ноября 2025Бывший СССР

На Украине возобновили работу все пограничные пункты пропуска

Все пункты пропуска на границе Украины возобновили работу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wybo / Reuters

Все пограничные пункты пропуска на границе Украины возобновили работу. Об этом сообщила погранслужба страны в своем Telegram-канале.

«Сотрудники таможни осуществляют оформление транспортных средств в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее на Украине была приостановлена работа всех пунктов пропуска через государственную границу. Как пояснили в погранслужбе, в работе базы данных таможни произошел сбой.

До того нардеп Сергей Евтушок заявил, что Украина оказалась под угрозой потери 80-90 процентов украинцев, уехавших за границу.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев погрузился во тьму

    Почти окруженный армией России Димитров в ДНР сняли на видео

    Водитель с красным шариком вылетел на встречку и устроил массовое ДТП в Москве

    Украинские БПЛА атаковали гражданские автомобили в российском регионе

    Запорожье и Харьков остались без света

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    Бой ВСУ и армии РФ на экстремально близкой дистанции сняли на видео

    В Германии депутаты поссорились из-за поездки в Россию

    На Украине возобновили работу все пограничные пункты пропуска

    Появились новые детали о диагнозе сына Плющенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости