Назван фаворит матча английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом»

Букмекеры назвали фаворита матча 11-го тура английской Премьер-лиги между клубами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Чемпионат».

Предполагается, что победителем предстоящего противостояния с небольшим отрывом станет «Тоттенхэм». Ставки на победу клуба принимаются с коэффициентом 2.57, что соответствует приблизительно 37 процентам вероятности успеха. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 2.67, а вероятность ничейного исхода составляет 3.80.

Эксперты также ожидают результативный матч: ставка на тотал больше 2.5 мяча предлагается с коэффициентом 1.61, на тотал меньше 2.5 — 2.40. Если обе команды смогут отличиться, сыграет коэффициент 1.50.

Встреча проходит на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне 8 ноября и началась в 15:30 по московскому времени.