Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:18, 8 ноября 2025Спорт

Назван фаворит матча английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом»

Букмекеры отдали предпочтение «МЮ» в матче Премьер-лиги с «Тоттенхэмом»
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Букмекеры назвали фаворита матча 11-го тура английской Премьер-лиги между клубами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Чемпионат».

Предполагается, что победителем предстоящего противостояния с небольшим отрывом станет «Тоттенхэм». Ставки на победу клуба принимаются с коэффициентом 2.57, что соответствует приблизительно 37 процентам вероятности успеха. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 2.67, а вероятность ничейного исхода составляет 3.80.

Эксперты также ожидают результативный матч: ставка на тотал больше 2.5 мяча предлагается с коэффициентом 1.61, на тотал меньше 2.5 — 2.40. Если обе команды смогут отличиться, сыграет коэффициент 1.50.

Встреча проходит на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне 8 ноября и началась в 15:30 по московскому времени.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности «очень наглого» удара по Украине

    Замминистра обороны России посетил с визитом КНДР

    Губерниев оценил решение ISU лишить Валиеву золота чемпионата Европы

    Мужчина выпал из окна на пятом этаже ТЦК в украинском городе

    Литва пригрозила Белоруссии

    Дрон вновь атаковал торговое представительство России

    Зеленский рассказал о покупке дополнительных Patriot

    Министр войны США нашел в истории XX века аналоги нынешней ситуации в мире

    Первый грузовой поезд из России прибыл в Иран

    Назван признак скорого разрыва Меган Маркл и принца Гарри

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости