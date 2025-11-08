Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:45, 8 ноября 2025Спорт

Назван фаворит матча Кубка России между «Динамо» и ЦСКА

Букмекеры назвали ЦСКА фаворитом в матче Кубка России с махачкалинским «Динамо»
Юлия Герасимова (редактор)
Игроки ЦСКА

Игроки ЦСКА. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Букмекеры назвали фаворита матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между московским ЦСКА и махачкалинским «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».

Предполагается, что победителем предстоящего противостояния станет ЦСКА. Ставки на победу клуба принимаются с коэффициентом 2.10, что соответствует приблизительно 47 процентам вероятности успеха хозяев поля. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3.90, а вероятность ничейного исхода составляет 3.10.

Эксперты также ожидают результативный матч: ставка на тотал больше 2.5 мяча предлагается с коэффициентом 2.45, на тотал меньше 2.5 — 1.52. Если обе команды смогут отличиться, сыграет коэффициент 2.15.

Встреча пройдет на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске 8 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назначил заместителя секретаря Совбеза России

    МИД Украины назвал условия завершения конфликта с Россией

    Известный баскетболист навсегда отказался от трусов по неожиданной причине

    Назван фаворит матча Кубка России между «Динамо» и ЦСКА

    Москвичка 22 года не ела свинину и случайно нарушила правило

    «Вампиршу» с катаной приговорили к 25 годам тюрьмы

    На стоящем у порта Сочи пароме Seabridge начала заканчиваться еда

    Очевидица рассказала о вылетевшей в окно женщине при взрыве в доме под Тулой

    ЕК не смогла убедить Бельгию использовать замороженные российские активы для кредита Киеву

    В Москве началось прощание с телеведущим Юрием Николаевым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости