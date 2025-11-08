Назван фаворит матча Кубка России между «Динамо» и ЦСКА

Букмекеры назвали ЦСКА фаворитом в матче Кубка России с махачкалинским «Динамо»

Букмекеры назвали фаворита матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между московским ЦСКА и махачкалинским «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».

Предполагается, что победителем предстоящего противостояния станет ЦСКА. Ставки на победу клуба принимаются с коэффициентом 2.10, что соответствует приблизительно 47 процентам вероятности успеха хозяев поля. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3.90, а вероятность ничейного исхода составляет 3.10.

Эксперты также ожидают результативный матч: ставка на тотал больше 2.5 мяча предлагается с коэффициентом 2.45, на тотал меньше 2.5 — 1.52. Если обе команды смогут отличиться, сыграет коэффициент 2.15.

Встреча пройдет на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске 8 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.