Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:31, 8 ноября 2025Россия

Очевидица рассказала о вылетевшей в окно женщине при взрыве в доме под Тулой

«Подъем»: Женщина вылетела в окно при взрыве газа в доме под Тулой
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Тульской области»

Одну из пострадавших при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Куркино Тульской области выкинуло из окна взрывной волной. Об этом рассказала очевидица происшествия в беседе с изданием «Подъем», опубликованной в Telegram.

По словам местной жительницы, взрыв произошел около восьми утра. Сначала ей показалось, что населенный пункт атакует дрон. «Первая мысль — что это дрон. Летают часто — уже страшно», — рассказала она. По словам женщины, из-за взрывной волны одна из жительниц «вылетела в окно». «Ее увезли в больницу. Там больше всего досталось прохожему — его осколками порезало. Пострадала еще одна женщина из этого дома и мужчина. И сами газовщики, которые приехали», — сообщила она.

Собеседница издания подчеркнула, что газовщики дважды приезжали в дом из-за запаха газа. В первый раз им не открыли, а во второй визит произошел взрыв.

По последним официальным данным губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, пострадали четыре человека. По другой информации, число раненых может достигать семи.

О взрыве бытового газа в трехэтажном многоквартирном доме в Тульской области стало известно утром 8 ноября. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли, а также перекрытий второго и третьего этажей.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назначил заместителя секретаря Совбеза России

    МИД Украины назвал условия завершения конфликта с Россией

    Известный баскетболист навсегда отказался от трусов по неожиданной причине

    Назван фаворит матча Кубка России между «Динамо» и ЦСКА

    Москвичка 22 года не ела свинину и случайно нарушила правило

    «Вампиршу» с катаной приговорили к 25 годам тюрьмы

    На стоящем у порта Сочи пароме Seabridge начала заканчиваться еда

    Очевидица рассказала о вылетевшей в окно женщине при взрыве в доме под Тулой

    ЕК не смогла убедить Бельгию использовать замороженные российские активы для кредита Киеву

    В Москве началось прощание с телеведущим Юрием Николаевым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости