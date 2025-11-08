Спорт
22:59, 8 ноября 2025Спорт

Оценены шансы Овечкина подобраться еще к одному рекорду Гретцки

Букмекеры высоко оценили шансы хоккеиста Овечкина забросить шайбу «Тампе»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jerome Miron / Imagn Images / Reuters

Букмекеры оценили шансы российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина забросить шайбу в матче против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает Sport24.

Вероятность того, что Овечкин отметится голом в этой встрече и приблизится к рекорду канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб с учетом плей-офф турнира, довольно высока. Букмекерская оценка — 1.50, тогда как ставку на отсутствие точного броска можно заключить с коэффициентом 2.45.

Матч состоится 9 ноября. Он начнется в 3 часа ночи по московскому времени.

Ранее Овечкин отличился в домашнем матче против «Сент-Луиса». Благодаря этому он стал первым игроком в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

