План «Ковер» ввели в российском регионе из-за угрозы ВСУ

В Пензенской области второй раз за ночь закрыли небо из-за угрозы атаки ВСУ

В Пензенской области второй раз за ночь ввели запрет на использование воздушного пространства. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Первое сообщение о режиме беспилотной опасности на территории области появилось вечером 7 ноября. К полуночи по местному времени Мельниченко заявил о введении плана «Ковер», который предполагает ограничение на прием и выпуск воздушных судов.

Более чем через четыре часа глава Пензенской области объявил о его отмене, однако после пяти утра запрет снова ввели.

Вечером 5 ноября соответствующие ограничения уже вводили в аэропорту Пензы. Кроме того, тогда временная мера коснулась воздушных гаваней Ульяновска и Ярославля, Иванова, Саратова и Волгограда.

Между тем, ночь 6 ноября оказалась самой беспокойной для жителей Волгоградской области с начала специальной военной операции. Регион подвергся массированной беспилотной атаке со стороны вражеских сил, удары продлились примерно семь часов. За это время там прозвучало более 40 взрывов.