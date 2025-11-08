Культура
Посольство поддержало российского оперного певца после отмены выступления в Италии

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress

Посольство России в Италии выразило поддержку оперному певцу Ильдару Абдразакову после отмены его участия в постановке оперы «Дон Жуан» на сцене Филармонического театра Вероны. Об этом посольство заявило в Telegram.

«Посольство России в Италии выражает свою дружескую поддержку заслуженному артисту России, лауреату международных конкурсов, солисту Мариинского и Большого театров Ильдару Амировичу Абдразакову в связи с нападками на него в Италии представителей отдельных русофобствующих оппозиционных политических сил, а также горстки экстремистски настроенных украинских и российских эмигрантов», — говорится в сообщении.

В посольстве выразили уверенность, что ни один здравомыслящий человек в Италии не согласится с домыслами о том, что исполнение Абдразаковым партии Дона Жуана является инструментом «кремлевской пропаганды» и угрозой для государства. При этом в диппредставительстве отметили, что совсем недавно — в декабре 2022 года — высшее руководство Италии и Европейского союза аплодировало оперному певцу, исполнившему заглавную партию Бориса Годунова.

Ранее бывший замминистра экономического развития Италии Микеле Джерачи высказался о скандале с отменой выступления известного российского дирижера Валерия Гергиева в Италии.

