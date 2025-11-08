Интернет и СМИ
13:21, 8 ноября 2025

В Москве началось прощание с телеведущим Юрием Николаевым

На Троекуровском кладбище в Москве началось прощание с Юрием Николаевым
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Певица Зара на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым

Певица Зара на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Москве началась церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым. Об этом сообщает издание News.ru.

Известный советский и российский телеведущий скончался на 77-м году жизни 4 ноября. Церемония прощания проходит на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким телеведущего. Журналисты отметили, что на кладбище начали собираться люди, с которыми дружил и работал Николаев — режиссер Виктор Бурмистров, певица Зара, знакомый умершего Яков Агошков и другие. Также на месте заметили венки от солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева, продюсера Игоря Матвиенко.

Юрий Николаев был известен в качестве постоянного ведущего телепередачи «Утренняя почта», затем — «Утренняя звезда». В 1998 году ему было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.

1 ноября в Москве простились с умершим от рака мозга актером Романом Поповым. Известному актеру было 40 лет.

