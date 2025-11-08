Российская теннисистка выиграла парный Итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Кудерметова в паре с Мертенс выиграла Итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и ее бельгийская партнерша Элизе Мертенс стали победительницами Итогового турнира WTA 2025 в парном разряде, прошедшего в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Результаты доступны на сайте турнира.

В финале спортсменки одержали победу над парой Тимея Бабош и Луиза Стефани со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Они завоевали трофей Мартины Навратиловой и заработали более миллиона долларов.​

Это вторая победа Кудерметовой и Мертенс на Итоговом турнире WTA — ранее они побеждали в 2022 году. В текущем сезоне дуэт также выиграл турнир в Уимблдоне.

Победа стала для Кудерметовой 10-м титулом в парном разряде, а для Мертенс — 23-м.