Украина закупится американским газом

Украина согласовала поставки 300 млн кубометров СПГ из США через Грецию

Украина согласовала новые поставки СПГ из США объемом не менее чем в 300 миллионов кубометров, которые благодаря договоренностям с американцами и экспортно-кредитным агентством Польши Kuke ей разрешат оплатить уже после получения топлива. Об этом сообщает «Нафтогаз».

Соглашение достигнуто с польской Orlen, говорится в материалах украинской компании. Отдельно «Нафтогаз» заявил о подписании меморандума с Atlantic-see lng Trade S.A. из Греции о поставках на Украину американского газа через греческие газовые терминалы, с планами сотрудничества до 2050 года. «Мы закладываем новый фундамент в трансатлантическом сотрудничестве с партнерами», — поделился в связи с этим глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

В тот же день премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что властям Евросоюза следует как можно скорее запретить любые поставки российского газа в регион, в том числе транзит топлива по трубопроводу «Турецкий поток».

Ситуация в украинской энергетике стала крайне тяжелой в том числе на фоне ее отказа от транзита газа из России в Европу. Как прогнозирует директор киевского Центра исследования энергетики Александр Харченко, Украина опустошит газовые хранилища «под ноль» в апреле 2026 года.