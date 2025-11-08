Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:30, 8 ноября 2025Экономика

Украина закупится американским газом

Украина согласовала поставки 300 млн кубометров СПГ из США через Грецию
Дмитрий Воронин

Фото: A_Lesik / Shutterstock / Fotodom  

Украина согласовала новые поставки СПГ из США объемом не менее чем в 300 миллионов кубометров, которые благодаря договоренностям с американцами и экспортно-кредитным агентством Польши Kuke ей разрешат оплатить уже после получения топлива. Об этом сообщает «Нафтогаз».

Соглашение достигнуто с польской Orlen, говорится в материалах украинской компании. Отдельно «Нафтогаз» заявил о подписании меморандума с Atlantic-see lng Trade S.A. из Греции о поставках на Украину американского газа через греческие газовые терминалы, с планами сотрудничества до 2050 года. «Мы закладываем новый фундамент в трансатлантическом сотрудничестве с партнерами», — поделился в связи с этим глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

В тот же день премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что властям Евросоюза следует как можно скорее запретить любые поставки российского газа в регион, в том числе транзит топлива по трубопроводу «Турецкий поток».

Ситуация в украинской энергетике стала крайне тяжелой в том числе на фоне ее отказа от транзита газа из России в Европу. Как прогнозирует директор киевского Центра исследования энергетики Александр Харченко, Украина опустошит газовые хранилища «под ноль» в апреле 2026 года.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве произошел транспортный коллапс

    На Украине остановлена работа всех пограничных пунктов пропуска

    Болгария и Румыния стали искать способы обойти санкции США ради российской нефти

    Зеленскому посоветовали как можно быстрее принять условия России по территориям

    В России отреагировали на условие главы МИД Украины для завершения конфликта

    Британскому премьеру предрекли скорый уход с поста

    В Москве завершилось прощание с Юрием Николаевым

    Возможность ВСУ выйти из Красноармейска оценили

    В командовании ВСУ назвали особенность ночной массированной атаки на Украину

    Названы цели на Украине для удара возмездия России после атаки на подстанцию «Белозерская»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости