Сдавшийся в плен украинец рассказал о мобилизации с туберкулезом

Пленный украинец рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на туберкулез
Дмитрий Воронин

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Сдавшийся в плен украинский военнослужащий Александр Пакель рассказал, что в ВСУ его мобилизовали на фоне туберкулеза и сообщили на медкомиссии, что он здоров. Фрагмент рассказа мужчины опубликовали в Telegram-канале телеканала «Звезда».

Пленный, который до этого (с 2017 года), по его словам, сидел в тюрьме за то, что украл деньги у «нехорошего человека» за обман, поделился, что был отправлен на передовую, чтобы окапываться и ждать какой-то команды, несмотря на то, что был болен.

«У меня паховая мошоночная грыжа, плюс деформация. И туберкулез. Я давно болел. Полгода лечился, а потом еще полгода для профилактики пил таблетки», — объяснил Пакель. Он уточнил, что на месте было принято решение сдаться, и, когда мужчина вместе с сослуживцами шел к российским позициям, украинцы начали бить «по своим же» дронами, сбрасывая боеприпасы.

Ранее попытки ВСУ отбить позиции в районе города Родинское, находящегося неподалеку от Красноармейска (украинское название Покровск), где уже попали в окружение тысячи отправленных туда Киевом военных, назвали «персональными Крынками» главкома Александра Сырского — по аналогии с ситуацией вокруг села в Херсонской области, где украинские части несли значительные потери на небольшом участке земли.

