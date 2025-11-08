Мир
В Бельгии впервые призвали всех 17-летних граждан пройти службу в армии

МО Бельгии отправило 149 тыс. писем с предложением службы в армии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министерство обороны (МО) Бельгии впервые призвало всех 17-летних граждан пройти службу в армии, всего было отправлено 149 тысяч писем. Об этом сообщил глава ведомства Тео Франкен на своей странице в социальной сети X.

«Вчера было отправлено 149 тысяч писем. Всех 17-летних жителей страны призывают заинтересоваться службой в армии в целом и особенно добровольным военным годом», — написал Франкен.

Ранее сообщалось, что Бельгия к 2035 году почти удвоит свою армию с 31 тысячи до 55,8 тысячи военнослужащих для участия в конфликте высокой интенсивности.

